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Filipinler Devlet Başkanı Marcos parlamentoda ilk konuşmasını yaptı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
Filipinler Devlet Başkanı Marcos parlamentoda ilk konuşmasını yaptı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, parlamentoda ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, parlamentoda ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Marcos konuşmasında, ülkede üretimi artırmak ve ithalata bağımlılığı azaltmak için tarım konusunda reform sözü verdi.

30 Haziran'da 17. Devlet Başkanı sıfatıyla resmen görevine başlayan Marcos, parlamentoda yaptığı ilk ulusa sesleniş konuşmasında, vergi sisteminde reform yapma ve ülkeyi turizm merkezi haline getirmeyi taahhüt etti.

Marcos, Filipinler yönetiminin, sıkı maliye politikaları uygulayacağını belirterek ve gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) bu yıl yüzde 6,7- 7,5 büyümesini hedeflediğini kaydetti.

Marcos bunun yanı sıra sağlık ve eğitimin iyileştirileceği ve doktorlarla hemşirelerin çalışma şartlarının gözden geçirileceği sözünü verdi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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