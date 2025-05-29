Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr, Kabine ve CEO'ların İstifasını İstedi

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr, Kabine ve CEO'ların İstifasını İstedi
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, yeni hükümeti kurma süreci kapsamında kabine üyeleri ve devlet şirketlerinin CEO'larından istifalarını sunmalarını talep etti. Hükümet şirketlerinin yönetiminden sorumlu komisyon tarafından yapılan açıklamada, çalışanların görevlerine devam etmeleri gerektiği vurgulandı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, yeni hükümeti kurmak için kabine üyelerinin istifaya çağırmasının ardından hükümete ait ya da hükümet tarafından kontrol edilen tüm şirketlerin Üst Yöneticilerinin ( Ceo ) de istifalarını sunmalarını talep etti.

Manila Times gazetesinin haberine göre, devlete ait ya da devlet tarafından kontrol edilen şirketlerin yönetiminden sorumlu komisyon tarafından paylaşılan bildiride, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Devlet Başkanı Marcos Jr'ın, kabine üyelerinin yanı sıra hükümet şirketlerinin CEO'larının, atanmış yöneticilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin de istifa etmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı ofisi herhangi bir işlem yapana kadar çalışanların görevlerine devam etmeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, karar kapsamında kaç kişinin görevden ayrılmasının talep edildiği ise belirtilmedi.

Marcos Jr, 12 Mayıs'ta yapılan ara seçimlerde senatoda çoğunluğu elde edememesinin ardından yeni hükümeti kurmak için tüm kabine üyelerinden istifalarını sunmalarını istemişti.

Filipinler'de ara seçimler

Filipinler'de milyonlarca kişi, yeni belediye başkanları, valiler ve parlamento üyelerini belirlemek üzere 12 Mayıs'ta sandık başına gitmişti.

Marcos Jr'ın liderliğindeki "Alyansa Para sa Bagong Pilipinas" koalisyonu, Senato'daki 12 sandalye için yapılan yarışta 6 sandalye kazanmıştı.

Öte yandan, "insanlığa karşı suç" işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından gözetim altında tutulan eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ikinci kez Davao kentinin belediye başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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