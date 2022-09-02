Filipinler Devlet Başkanı Marcos, ilk yurt dışı ziyaretini Endonezya'ya yapacak Güncel Haberler Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, göreve başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Endonezya'ya yapacak. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, göreve başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Endonezya'ya yapacak. Filipinler Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Teresita Daza, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Marcos'un 4 Eylül'de iki ülkenin güvenlik ilişkilerini görüşmek üzere Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo ile bir araya geleceğini belirtti. Daza, Marcos'a Dışişleri Bakanı Enrique Manalo'nun eşlik edeceğini ve Manalo'nun Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ayrı görüşeceğini bildirdi. Öte yandan, Marcos'un 6 Eylül'de Singapur'a gideceğini aktaran Daza, Filipinler Devlet Başkanı'nın 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşmak üzere ABD'yi ziyaret edeceğini aktardı. Marcos, 30 Haziran'da yemin ederek ülkenin 17'nci Devlet Başkanı sıfatıyla resmen görevine başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirecek. Güncel Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer Ferdinand Marcos Filipinler Eylül Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Filipinler Devlet Başkanı Marcos, ilk yurt dışı ziyaretini Endonezya'ya yapacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.