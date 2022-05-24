Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den, Putin'e Ukrayna savaşı eleştirisi Açıklaması - Haberler

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "Birçok kişi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in de benim de katil olduğumuzu söyledi. Ancak ben suçluları öldürürüm, çocuk ve yaşlıları öldürmem." dedi.

Kabine toplantısında Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Duterte, savaş nedeniyle küresel yağ fiyatlarının yükseldiğini belirtti.

Duterte, Putin'i kınamadığını ancak Ukrayna'daki ihlalin "özel bir askeri operasyon" olarak nitelemesi konusunda hemfikir olmadıklarını vurguladı.

Ukrayna'daki durumun gerçekten "bağımsız bir millete" açılmış geniş çaplı bir savaş olduğunu söyleyen Duterte, şu değerlendirmede bulundu:

"Birçok kişi Putin'in de benim de katil olduğumuzu söyledi. Gerçekten öldürdüğümü Filipinlilere uzun zaman anlattım. Ancak ben suçluları öldürürüm, çocuk ve yaşlıları öldürmem. Biz iki ayrı dünyadayız."

Duterte, her şeyin Putin'in kontrolünde olduğunu dile getirdi.

Putin'e "kargaşa çıkardın" diyen Duterte, bu nedenle de "ortalığı yakıp yıkan askerlerini sıkı bir şekilde" kontrol etmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna'daki savaşın şiddetinin artmasının küresel istikrarsızlığı tetiklemeye devam ettiğini vurgulayan Duterte, ülkesinin yağ teminiyle ilgili endişeleri olduğunu söyledi.

Duterte'nin 2016'da göreve gelmesiyle geniş çaplı uyuşturucuyla mücadele operasyonları başlatılmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bu operasyonlarda 12 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Filipinler'de 9 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, Ferdinand Marcos yüzde 58,92 ile seçimin galibi olmuştu. Seçim sonuçları resmi olarak onaylandığında Marcos, mevcut Devlet Başkanı Duterte'den görevi devralacak.