Filipinler Devlet Başkanı, ABD ile ortak askeri üslerin savaş için kullanılmayacağını söyledi

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ortak konuşlandıkları askeri üslerin, ABD tarafından savaş amacıyla kullanılmayacağını bildirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ortak konuşlandıkları askeri üslerin, ABD tarafından savaş amacıyla kullanılmayacağını bildirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için ABD'ye giden Marcos Jr, Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinde (CSIS) açıklamalarda bulundu.

ABD ile yaptıkları işbirliğinin askeri amaçlı olmadığını belirten Marcos Jr, bunun "Filipinler'deki iklim değişikliği nedeniyle gitgide artan doğal afetler" nedeniyle yapıldığını söyledi.

Marcos Jr, ABD ile ortak kullanılan askeri üslerin savaş amacıyla kullanılmayacağını kaydederek, üslerin doğal afet gibi felaketler yüzünden meydana gelen hasarların önlenmesi için hızlı hareket etmek amacıyla kullanılacağını vurguladı.

4 ilave askeri üs

Filipinler, 3 Nisan'da 2014 tarihli Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında şubatta ABD'nin erişimine izin verilen 4 ilave askeri üssün yerinin belirlendiğini açıklamıştı.

Ülkenin Cagayan bölgesinde bulunan Santa Ana kasabasındaki donanma üssü ile Lal-lo kasabasındaki Cagayan Kuzey Uluslararası Havalimanı, Isabela bölgesindeki üs ve Palawan bölgesine bağlı Balabac Adası'ndaki yerel bir üs ABD askerlerinin erişimine açılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı da daha önce kapsama alınan 5 üssün yanı sıra bu 4 üsse de ABD askerlerinin konuşlandırılacağını belirtmişti.

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, 19 Nisan'da ABD'nin Tayvan'a yönelik operasyonlarda kullanılmak üzere ülkesindeki ortak askeri üslere silah depolamasına "izin verilmeyeceğini" söylemişti.