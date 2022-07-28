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Filipinler, deprem bölgesinde kurtarma operasyonları için orduyu görevlendirdi

Filipinler, deprem bölgesinde kurtarma operasyonları için orduyu görevlendirdi

Filipinler'de dün yaşanan ve en az 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarına destek için ordu görevlendirildi.

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Filipinler'de dün yaşanan ve en az 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarına destek için ordu görevlendirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Ordu Sözcüsü Albay Jorry Baclor, yaptığı açıklamada, Silahlı Kuvvetlere bağlı birliklerin dünden bu yana arama-kurtarma çalışmalarına destek verdiğini belirtti.

Deprem bölgesinde görevlendirilen 24. Piyade Taburu'nun Abra eyaletine bağlı Bangued kentinde bir hastanedeki hastaların tahliyesine yardımcı olduğunu aktaran Baclor, "Askeri birimler, yolların açılmasına yardım ederek ulaşım yardımı sağladı ve Luzon'un kuzeyinde farklı bölgelerde arama-kurtarma operasyonları yürüttü." dedi.

Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Luzon Adası'nda dün meydana gelen depremde 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 114 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Depremin vurduğu bölgeden yaklaşık 13 bin kişinin de tahliye edildiği belirtildi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsüne göre, deprem bölgesinde son 24 saatte 1,5 ila 5 arasında değişen büyüklüklerde 800'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

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AA / Ahmet Dursun - Güncel

Filipinler Deprem Ordu Güncel Haberler

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