Filipinler'den Çin'e Ara Seçim Müdahale İddiası Soruşturması

Filipinler, Çin'in, ülkede 12 Mayıs'ta yapılacak ara seçimlere müdahil olduğu iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), Çin'in Filipinler'deki ara seçimlere etki etmek için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.

Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi Müsteşarı ve Malacanang Sarayı Basın Sorumlusu Claire Castro, düzenlediği basın toplantısında, endişe verici bu iddiadan Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'un haberdar olduğunu söyleyerek, konu hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

Çin'in ara seçimlere müdahil olma çabasının "acilen derinlemesine" soruşturulması gerektiğini belirten Castro, hükümetin bu iddia hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için NSC'ye ulaşacağını kaydetti.

Castro, "Şimdilik bize söylenen, ayrıntılar ve bu tür olaylarda nelerin söz konusu olduğu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmemiz için olayın daha fazla soruşturulacağıdır." ifadesini kullandı.

Çin iddiayı reddetti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Filipinler'deki seçime müdahil olmadığını belirterek, NSC'nin iddiasını reddetti.

Sözcü Guo, "Çin, diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesini benimsemektedir. Filipin seçimlerine müdahale etmek gibi bir niyetimiz yok." ifadesini kullandı.

NSC Genel Müdür Yardımcısı Jonathan Malaya, dün Senato'da deniz güvenliği konusunda yapılan oturumda, "Çin destekli aktörlerin" Filipinler'de gelecek ay düzenlenecek seçimlere müdahale ettiğini ileri sürmüştü.

Filipinler'de Senato, Temsilciler Meclisi ile belediye meclisleri dahil yerel ve ulusal düzeyde 18 bini aşkın sandalye için 12 Mayıs'ta ara seçimler düzenlenecek.