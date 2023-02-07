Filipinler'den 85 Kişilik Kurtarma Ekibi Türkiye'ye Geliyor

MANİLA, 7 Şubat (Xinhua) -- Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Salı günü yaptığı açıklamada, Filipinler'in depremzedeleri arama kurtarma çalışmalarını desteklemek için Türkiye'ye 85 kişilik bir ekip göndereceğini söyledi.

MANİLA, 7 Şubat (Xinhua) -- Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Salı günü yaptığı açıklamada, Filipinler'in depremzedeleri arama kurtarma çalışmalarını desteklemek için Türkiye'ye 85 kişilik bir ekip göndereceğini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Marcos, sağlık çalışanları ve binaları inceleyecek mühendislerden oluşan kurtarma ekibinin Çarşamba gecesi yola çıkacağını belirtti.

Ekibin depremzedeler için battaniye, kışlık giysiler ve benzer malzemeler getireceğini söyleyen Marcos, "Depremzedeler korunmasız durumdalar, tüm bunlara ihtiyaçları var" dedi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, depremde herhangi bir Filipinler vatandaşının yaralanmadığını bildirirken, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde 248 ve Suriye'de ise yaklaşık 60 Filipinlinin olduğunu açıkladı.