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Filipinler'deki Manila Hayvanat Bahçesi Yeniden Ziyarete Açıldı

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Filipinler'deki Manila Hayvanat Bahçesi Yeniden Ziyarete Açıldı

MANİLA, 21 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'daki Manila Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçiler bir file bakıyor, 21 Kasım 2022. Tümüyle yenilenen ve pandemi sırasında kentin Kovid-19 aşı merkezi olarak hizmet veren Manila Hayvanat Bahçesi, üç yıl aranın ardından halka yeniden açıldı.

MANİLA, 21 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'daki Manila Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçiler bir file bakıyor, 21 Kasım 2022. Tümüyle yenilenen ve pandemi sırasında kentin Kovid-19 aşı merkezi olarak hizmet veren Manila Hayvanat Bahçesi, üç yıl aranın ardından halka yeniden açıldı. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hayvanat Bahçesi Filipinler Güncel Haberler

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