Filipinler'deki Manila Hayvanat Bahçesi Yeniden Ziyarete Açıldı Güncel Haberler MANİLA, 21 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'daki Manila Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçiler bir file bakıyor, 21 Kasım 2022. Tümüyle yenilenen ve pandemi sırasında kentin Kovid-19 aşı merkezi olarak hizmet veren Manila Hayvanat Bahçesi, üç yıl aranın ardından halka yeniden açıldı. MANİLA, 21 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'daki Manila Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçiler bir file bakıyor, 21 Kasım 2022. Tümüyle yenilenen ve pandemi sırasında kentin Kovid-19 aşı merkezi olarak hizmet veren Manila Hayvanat Bahçesi, üç yıl aranın ardından halka yeniden açıldı. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Hayvanat Bahçesi Filipinler Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Filipinler'deki Manila Hayvanat Bahçesi Yeniden Ziyarete Açıldı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.