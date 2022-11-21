Filipinler'deki Manila Hayvanat Bahçesi Yeniden Ziyarete Açıldı
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MANİLA, 21 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'daki Manila Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçiler bir file bakıyor, 21 Kasım 2022. Tümüyle yenilenen ve pandemi sırasında kentin Kovid-19 aşı merkezi olarak hizmet veren Manila Hayvanat Bahçesi, üç yıl aranın ardından halka yeniden açıldı.
MANİLA, 21 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'daki Manila Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçiler bir file bakıyor, 21 Kasım 2022. Tümüyle yenilenen ve pandemi sırasında kentin Kovid-19 aşı merkezi olarak hizmet veren Manila Hayvanat Bahçesi, üç yıl aranın ardından halka yeniden açıldı. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel