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Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda Patlama Meydana Geldi

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Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda yerel saatle 05.51'de patlama oldu. Dumanın 4 bin metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi ve 3. seviye alarm durumu sürüyor.

- Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama

MANILA - Filipinler'deki 24 aktif yanardağdan biri olan Kanlaon'da patlama meydana geldi, yoğun duman 4 bin metre yüksekliğe ulaştı.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in Negros eyaletine bağlı Kanlaon Yanardağı'nda yerel saatle 05.51'de patlama meydana geldi. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, yanardağdan yükselen dumanın 4 bin metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi. 5 seviyeli alarm sisteminde 3. seviye uyarının yürürlükte kalmaya devam ettiği aktarıldı. 3'üncü alarm seviyesi, lav akıntısı riskinin arttığı ve birkaç hafta içinde tehlikeli bir patlama yaşanma potansiyeli olduğu anlamına geliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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