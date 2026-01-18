Haberler

Filipinler'deki Atık Tesisinde Meydana Gelen Heyelanda Ölenlerin Sayısı 36'ya Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cebu kentindeki atık tesisinde meydana gelen heyelanda kaybolan son kişinin cansız bedeni bulundu, böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

MANİLA, 18 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Cebu kentinde atık tesisinde 8 Ocak'ta meydana gelen heyelanda kaybolan son kişinin cansız bedeni pazar günü erken saatlerde bulundu. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Yangın Önleme Bürosu sosyal medyada yaptığı açıklamada, pazar günü yerel saatle 05.41 itibarıyla tüm kayıp kişilerin bulunduğunu ve olaydan yaklaşık iki hafta sonra arama, kurtarma ve kayıpları bulma çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Büro açıklamasında, "Müdahale ekipleri kayıp kişi kalmadığından emin olduktan sonra sistematik arama ve kurtarma operasyonlarını tamamladı" ifadesini kullandı. Açıklamada, operasyon sonrası değerlendirmeler ve saha izleme çalışmaları devam ederken, kara birimleri ve ortak kurumlar arasındaki koordinasyonun devam ettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenler, 8 Ocak'ta meydana gelen ve önüne çıkan yapıyı süpüren heyelan nedeniyle bir kısmı yıkılan atık tesisinde mahsur kalan işçilerden oluşuyor.

Cebu yetkilileri, olaydan 18 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını söyledi. Yaralılardan 14'ü hastaneden taburcu edildi.

Yetkililer, ölümle sonuçlanan olayın ardından tesisteki güvenlik koşullarını değerlendirip protokolleri gözden geçirirken, bölgeyi izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli

O ilimizde üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Pakistan'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

AVM alevlere teslim oldu: 6 kişi hayatını kaybetti
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı