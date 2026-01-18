Filipinler'deki Atık Tesisinde Meydana Gelen Heyelanda Ölenlerin Sayısı 36'ya Yükseldi

MANİLA, 18 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Cebu kentinde atık tesisinde 8 Ocak'ta meydana gelen heyelanda kaybolan son kişinin cansız bedeni pazar günü erken saatlerde bulundu. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Yangın Önleme Bürosu sosyal medyada yaptığı açıklamada, pazar günü yerel saatle 05.41 itibarıyla tüm kayıp kişilerin bulunduğunu ve olaydan yaklaşık iki hafta sonra arama, kurtarma ve kayıpları bulma çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Büro açıklamasında, "Müdahale ekipleri kayıp kişi kalmadığından emin olduktan sonra sistematik arama ve kurtarma operasyonlarını tamamladı" ifadesini kullandı. Açıklamada, operasyon sonrası değerlendirmeler ve saha izleme çalışmaları devam ederken, kara birimleri ve ortak kurumlar arasındaki koordinasyonun devam ettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenler, 8 Ocak'ta meydana gelen ve önüne çıkan yapıyı süpüren heyelan nedeniyle bir kısmı yıkılan atık tesisinde mahsur kalan işçilerden oluşuyor.

Cebu yetkilileri, olaydan 18 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını söyledi. Yaralılardan 14'ü hastaneden taburcu edildi.

Yetkililer, ölümle sonuçlanan olayın ardından tesisteki güvenlik koşullarını değerlendirip protokolleri gözden geçirirken, bölgeyi izlemeye devam edeceklerini belirtti.