Filipinler'de Meydana Gelen Feribot Kazasında 11 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı
Filipinler'in Basilan eyaleti açıklarında batan feribotta 11 cansız beden daha bulundu. Toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a çıktı. Arama kurtarma çalışmalarına yerel halk da katılıyor.
MANİLA, 29 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında batan feribotta 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan yolcuları arama çalışmalarına yerel halkın da destek verdiği belirtildi.
Yerel basında perşembe günü yer alan haberlere göre sabah saatlerinde bulunan cansız bedenlerle birlikte Trisha Kerstin 3 adlı feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.
Zamboanga kentinden Sulu eyaletindeki Jolo Adası'na doğru yol alan feribot, pazartesi günü yerel saatle 02.00 sularında Sulu Denizi'nde bir belediye olan Hadji Muhtamad'daki Baluk-Baluk Adası açıklarında batmıştı.