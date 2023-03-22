Filipinler'deki Batık Petrol Tankeri Uzaktan Kumandalı Araçla Tespit Edildi

Filipinler Sahil Güvenliği, uzaktan kumandalı bir aracın, üç hafta önce Oriental Mindoro eyaletinin açıklarında batan ve denize zararlı petrol sızdıran MT Princess Empress Tankerini tespit ettiğini bildirildi.

Filipinler Sahil Güvenliği, uzaktan kumandalı bir aracın, üç hafta önce Oriental Mindoro eyaletinin açıklarında batan ve denize zararlı petrol sızdıran MT Princess Empress Tankerini tespit ettiğini bildirildi.

Sahil Güvenliğin Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, "Batığın kesin konumu, Oriental Mindoro'da bulunan Nauhjan kasabasındaki Balingawan Point'ten 7,7 deniz mili uzaklıkta" denildi.

Oriental Mindoro Valisi Humerlito Dolor, düzenlediği basın toplantısında, tankerin fotoğraf ve videolarını paylaştı.

Sahil Güvenlik, sızıntıyı kontrol altına almak için bir sonraki adımlarını planlamak üzere birkaç gün içinde batık geminin durumu hakkında detaylı rapor yayınlayacak.

MT Princess Empress, 28 Şubat'ta battığında 800.000 litre endüstriyel yağ taşıyordu ve Oriental Mindoro ve komşu eyaletlerde geniş çapta petrol sızıntısına neden oldu.

Petrol tankeri, motor arızası yaşayıp battığında, Manila'nın kuzeybatısındaki Bataan eyaletinden Filipinler'in orta kesimindeki Iloilo eyaletine doğru gidiyordu.

Filipinler Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi, petrol sızıntısının yaklaşık 33.000 aileyi etkilediğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı yetkilisi Maria Rosario Vergeire ise en az 191 kişinin hastalandığı bilgisini verdi.

Yetkili basın toplantısında "Bölge sakinlerinde solunum semptomları görüldü. Ayrıca baş dönmesi, mide ağrıları ile cilt kaşıntıları veya dermatolojik belirti ve semptomlar gösterenler de var" dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Manila'dan bildiriyor.

(XHTV)