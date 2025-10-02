Haberler

Filipinler'deki 6,9 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Eylül'de Filipinler'in Palompon bölgesinde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı 72'ye ulaştı. Depremde 47 bin 221 kişi etkilendi, 597 ev hasar gördü.

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Palompon'un bölgesinin batısında ve Cebu eyaleti kıyısında meydana gelen depremin ardından can kayıpları artmaya devam ediyor.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, 6,9 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 72'ye çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, 47 bin 221 kişinin depremden etkilendiği, en fazla ölümün ise Orta Visayas bölgesinde yaşandığı kaydedildi.

Depremde toplam 597 evin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, bunların 501'inin "kısmen hasarlı", 96'sının ise "tamamen hasarlı" olduğu aktarıldı.

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon depremde bazı kiliselerin kısmen çöktüğünü ve bazı okullar boşaltıldığını bildirmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz maç! Manchester City, 90. dakikada yıkıldı

İnanılmaz maç! 90. dakikada şoke oldu
Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

Onlar eğlendi, trafik felç oldu! Tünel terörüne ceza yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.