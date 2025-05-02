Filipinler'de Zincirleme Trafik Kazası: 12 Ölü, 30 Yaralı

MANİLA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeyindeki bir otoyolda beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı çocuk 12 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralandı.

NLEX Corporation Trafik Operasyonları Sorumlu Başkan Yardımcısı Robin Ignacio yerel bir radyoya yaptığı açıklamada perşembe günü saat 12.08'de Luzon'un merkezindeki Tarlac kentinde meydana gelen kazaya bir yolcu otobüsü, üç otomobil ve bir konteyner kamyonunun karıştığını söyledi.

Ignacio, kazanın hızla giden bir otobüsün önündeki araca arkadan çarpmasıyla başladığını ve otoyol gişesinde ücret ödemek için bekleyen üç aracın da bu çarpmanın etkisiyle birbirine girdiğini belirtti.

"Otobüsün önündeki dört araç, kaza meydana geldiğinde ücret ödemek için sıralarını beklerken neredeyse durmak üzereydi ya da durmuştu" diyen Ignacio, acil durum ve kurtarma görevlilerinin yaralıları bölgedeki bir hastaneye kaldırdığını sözlerine ekledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken polis otobüs şoförünü gözaltına aldı.