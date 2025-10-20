Filipinler'de Yolsuzluk Soruşturması: Yeni Hapishane Hazırlığı

Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, ülkedeki sel kontrol projelerinde yolsuzluk soruşturması kapsamında hapis cezası alacak kamu görevlileri ve iş insanları için bir hapishane hazırlanacağını açıkladı.

Remulla, basına yaptığı açıklamada sel kontrol projelerinde yolsuzluk skandalına ilişkin Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın attığı adımlardan birini açıkladı.

Soruşturma kapsamında aralarında senatörlerin de bulunduğu kamu görevlileri ve mühendisler gibi iddianame hazırlanacak şüpheli sayısının yaklaşık 200 olduğunun tahmin edildiğini belirten Remulla, soruşturma kapsamında hüküm giyecekler için yaklaşık 800 kişilik yeni bir hapishane hazırlama kararı aldıklarını belirtti.

Remulla, hapishanenin 10'ar kişilik 80 hücreden oluşacağını ifade etti.

Filipinler'de yolsuzluk skandalı

Filipinler Devlet Bakanı Marcos Jr., son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılan sel kontrol projelerinde "anormallikler" tespit edildiğini ve bu konunun soruşturulması için bir komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

Filipinler Maliye Bakanı Ralph Recto, eylülde yaptığı açıklamada sırf 2023'ten bu yana bazı sel kontrol projelerine ayrılan 2 milyar doları aşkın fonun "yolsuzluk sonucu zayi olmuş olabileceğini" belirtmişti.

Hükümet, sele maruz kalan bazı bölgelerdeki son denetimlerde projelerin standartlara uygunluğunu ya da yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Soruşturma kapsamında aralarında senatörlerin de bulunduğu çok sayıda parlamento üyesi, inşaat şirketi yöneticileri ve kamuda çalışan mühendisler, gösterişli yaşam tarzlarını "büyük rüşvetlerle sürdürmekle" suçlanıyor.