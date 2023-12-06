Filipinler'de Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: 17 Ölü
ANTİQUE EYALETİ, 6 Aralık (Xinhua) -- Filipinler'in Antique eyaletinde meydana gelen bir otobüs kazasında, olay mahallinde görülen kurtarma görevlileri, 5 Aralık 2023.
ANTİQUE EYALETİ, 6 Aralık (Xinhua) -- Filipinler'in Antique eyaletinde meydana gelen bir otobüs kazasında, olay mahallinde görülen kurtarma görevlileri, 5 Aralık 2023.
Yerel medyaya göre, Salı günü Filipinler'in orta kesimindeki Antique eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Xinhua)