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Filipinler'de yeterli beslenemediklerini öne süren mahkumlardan çatıda protesto gösterisi

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Filipinler'de yeterli beslenemediklerini öne süren mahkumlardan çatıda protesto gösterisi

Filipinler'deki bir hapishanede yeterli seviyede beslenemediklerini öne süren mahkumlar, çatıya çıkarak protesto gösterisi düzenledi.

Filipinler'deki bir hapishanede yeterli seviyede beslenemediklerini öne süren mahkumlar, çatıya çıkarak protesto gösterisi düzenledi.

Iloilo kentine bağlı Pototan kasabasındaki hapishanede yeterli seviyede beslenemediklerini öne süren yaklaşık 100 mahkum, çatıya çıktı.

Çatıya çıkan mahkumlar, "Açız, müdür defol" yazılı pankartlar açtı.

Mahkumlar, hapishane yetkililerini, yetersiz beslenmenin yanı sıra ailelerinin getirdiği gıdalara da el koymakla suçladı.

Protesto gösterisi olaysız sona ererken mahkumlar koğuşlarına geri döndü.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığını ve hapishane müdürünün geçici olarak görevinden alındığını duyurdu.

Filipinler'de hapishanelerde kapasitelerinin nerdeyse 4 katı kadar mahkum kaldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel

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