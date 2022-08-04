Filipinler'de Yerleşim Yerinde Çıkan Yangında Çok Sayıda Ev Yandı - Haberler

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Filipinler'de Yerleşim Yerinde Çıkan Yangında Çok Sayıda Ev Yandı

Filipinler'de Yerleşim Yerinde Çıkan Yangında Çok Sayıda Ev Yandı

MANİLA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'daki bir yerleşim yerinde çıkan yangından sonra, küle dönen evlerinde hala kullanılabilir malzeme arayan sakinler görülüyor, 3 Ağustos 2022. Yerel basına göre, yangında yaklaşık 500 aile evini kaybetti.

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MANİLA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'daki bir yerleşim yerinde çıkan yangından sonra, küle dönen evlerinde hala kullanılabilir malzeme arayan sakinler görülüyor, 3 Ağustos 2022. Yerel basına göre, yangında yaklaşık 500 aile evini kaybetti. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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