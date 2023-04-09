Filipinler'de Yerleşim Biriminde Yangın: 7 Ölü

MANİLA, 9 Nisan (Xinhua) -- Filipinler'in Metro Manila bölgesinin doğusunda yer alan Rizal eyaletindeki bir yerleşim biriminde Cumartesi gecesi çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında iki yaşında bir kız çocuğu ve 12 yaşında bir oğlan çocuğu da bulunuyor.

Filipinler polisi Pazar günü yaptığı açıklamada, Cumartesi günü saat 22.00 sularında Taytay kasabasında çıkan yangının eski evlerin yoğun olduğu mahallede hızla yayıldığını bildirdi. Alevler 40'tan fazla evi sararken yangının kontrol altına alınması bir saati aştı.

Polisin verdiği bilgiye göre, yangın sırasında sokağın sonundaki evlerinde mahsur kalan kurbanların cenazeleri mutfak zemininde ve banyoda bulundu.

Yangın sonucu 60'tan fazla aile de evsiz kalırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.