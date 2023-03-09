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Filipinler'de Ulusal Deprem Tatbikatı Düzenlendi

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Filipinler'de Ulusal Deprem Tatbikatı Düzenlendi

QUEZON, 9 Mart (Xinhua) -- Filipinler'in Quezon kentindeki Camp Aguinaldo'da düzenlenen ulusal eşzamanlı deprem tatbikatında yaralı rolü üstlenen bir kişiye doğru koşan kurtarma görevlileri, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

QUEZON, 9 Mart (Xinhua) -- Filipinler'in Quezon kentindeki Camp Aguinaldo'da düzenlenen ulusal eşzamanlı deprem tatbikatında yaralı rolü üstlenen bir kişiye doğru koşan kurtarma görevlileri, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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