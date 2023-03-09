Filipinler'de Ulusal Deprem Tatbikatı Düzenlendi
Güncel Haberler
QUEZON, 9 Mart (Xinhua) -- Filipinler'in Quezon kentindeki Camp Aguinaldo'da düzenlenen ulusal eşzamanlı deprem tatbikatında yaralı rolü üstlenen bir kişiye doğru koşan kurtarma görevlileri, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)
QUEZON, 9 Mart (Xinhua) -- Filipinler'in Quezon kentindeki Camp Aguinaldo'da düzenlenen ulusal eşzamanlı deprem tatbikatında yaralı rolü üstlenen bir kişiye doğru koşan kurtarma görevlileri, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel