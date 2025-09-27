Haberler

Filipinler'de Tropikal Fırtına Bualoi 19 Can Aldı

Filipinler'de Tropikal Fırtına Bualoi'nin neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgarlar sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Afet durumu nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişi etkilendi.

Filipinler'de şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren Tropikal Fırtına Bualoi, 19 kişinin ölümüne yol açtı.

Inquirer News'in haberine göre, Bualoi'nun getirdiği şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar, ülkenin orta kesimleri ile güney Luzon başta olmak üzere, çok sayıda bölgeyi etkisi altına aldı.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Konseyi (NDRRMC), ülke genelinde fırtına nedeniyle 19 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını duyurdu.

NDRRMC, Fırtına Bualoi'nin yol açtığı afet durumundan yaklaşık 2 milyon kişinin etkilendiğini, bunlardan 409 bininin güvenli alanlara tahliye edildiği bildirdi.

Afet durumu nedeniyle 5 bin 200'den fazla evin hasar gördüğüne dikkati çeken NDRRMC, 143 kent ve ilçeye elektrik verilemediği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
