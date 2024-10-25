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Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası: Can Kaybı 46'ya Yükseldi

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası: Can Kaybı 46'ya Yükseldi
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Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükselirken, 2.6 milyon kişi etkilendi. Elektrik kesintileri ve ulaşıma kapalı yollar yaşanıyor.

- Filipinler'de Trami Tropik Fırtnası'nda can kaybı 46'ya yükseldi

MANILA - Filipinler'in kuzeydoğusunda karaya çıkan Trami Tropik Fırtınası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası ülkede şiddetli yağış ve sellere neden oldu. Ülkenin çelitli bölgelerinde toprak kaymalarına da neden olan Trami tropik Fırtınası nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemezken ülke genelinde 293 yol ve 67 köprü ulaşıma kapandı. Filipinli yetkililer, ülke genelindeki 9 bölgede Trami nedeniyle can kayıplarının olduğunu bildirdi. Tropik fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiğini açıklayan yetkililer en az 20 kişiden haber alınamadığını aktardı. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi, fırtınadan 2.6 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı.

Bu yıl Filipinler'i vuran 11'inci fırtına olan Trami, Luzon adası boyunca ilerleyerek Bicol ve Calabarzon bölgelerinde feci sel ve toprak kaymaları ile yıkım izleri bıraktı. Filipinli yetkililer, 28 can kaybı ile en fazla ölümün başkent Manila'nın güneydoğusundaki Bicol bölgesinde kaydedildiğini belirterek Calabarzon bölgesinde de 15 kişinin yaşamını yitirdiğini sözlerine ekledi.

Devlet Meteoroloji Bürosu, Trami'nin bugün ilerleyen saatlerden Filipinler'de etkisini yitireceğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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