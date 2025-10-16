Filipinler'de Timsah Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

MANİLA, 16 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'in Palawan eyaletinde nehir kenarındaki mangrov ormanlarında timsah saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan perşembe günü yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Bataraza belediyesinde bir nehrin kenarındaki mangrov ormanlık alanında bir kişinin, timsah saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Teşkilat, hayatını kaybeden kişinin arkadaşının çarşamba günü erken saatlerde timsah saldırısına uğradıklarını bildirmesi üzerine derhal arama ve kurtarma operasyonu başlattıklarını açıkladı.

Mangrov ormanlık alanında yürütülen birkaç saatlik arama çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni bulunup çıkarıldı.

Bölge sakinlerinin daha önce yetkililere bölgede bir timsah gördüklerini bildirdiği ifade edildi.

Palawan Adası'nın en güney ucunda bulunan Bataraza belediyesi, sularında yaşayan vahşi timsahlarla biliniyor.