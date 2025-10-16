Haberler

Filipinler'de Timsah Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler'in Palawan eyaletinde, bir nehir kenarındaki mangrov ormanlarında bir kişinin timsah saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Eyalet yetkilileri, olaydan sonra arama kurtarma çalışmaları başlattı ve hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni bulundu.

MANİLA, 16 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'in Palawan eyaletinde nehir kenarındaki mangrov ormanlarında timsah saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan perşembe günü yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Bataraza belediyesinde bir nehrin kenarındaki mangrov ormanlık alanında bir kişinin, timsah saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Teşkilat, hayatını kaybeden kişinin arkadaşının çarşamba günü erken saatlerde timsah saldırısına uğradıklarını bildirmesi üzerine derhal arama ve kurtarma operasyonu başlattıklarını açıkladı.

Mangrov ormanlık alanında yürütülen birkaç saatlik arama çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni bulunup çıkarıldı.

Bölge sakinlerinin daha önce yetkililere bölgede bir timsah gördüklerini bildirdiği ifade edildi.

Palawan Adası'nın en güney ucunda bulunan Bataraza belediyesi, sularında yaşayan vahşi timsahlarla biliniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek

EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten

Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten
Emre Belözoğlu'nun İtalya'dan görüştüğü takım ortaya çıktı

İtalya'dan görüştüğü takım duyuruldu! Kabul ederse işi çok zor
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.