Filipinler'de Tayfunların Ardından Can Kaybı 259'a Yükseldi

MANİLA, 12 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'de son 2 haftada arka arkaya yaşanan ve ülke genelinde etkili olan şiddetli Kalmaegi ve Fung-wong tayfunlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a yükselirken, milyonlarca insan da yerlerinden oldu.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi, çarşamba günü yaptığı açıklamada pazar günü Luzon Adası'nda karaya çıkan ve adanın orta-kuzey kesimlerinde etkili olan Fung-wong süper tayfununun, zayıflamadan önce en az 27 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığını belirtti. Fung-wong nedeniyle 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Konseyin yaptığı başka bir açıklamada 4 Kasım'da karaya ulaşan Kalmaegi Tayfunu'nun ülkenin orta kesimlerinde büyük çaplı sel ve toprak kaymalarına neden olduğu ifade edildi. Konsey, Kalmaegi'nin 232 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığını, 112 kişidense haber alınamadığını ifade etti. Ayrıca 500'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Can kayıplarının büyük bölümünün, 30 Eylül'de 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından toparlanmaya çalışan Cebu eyaletinde kaydedildiği belirtildi.

Milyonlarca insanı yerinden eden Kalmaegi ve Fung-wong'un, evler, tarım alanları ve yollar ve köprüler de dahil olmak üzere kilit öneme sahip altyapıyı tahrip ettiği bildirildi.

Yılda ortalama 20 tropik fırtınanın görüldüğü Filipinler'de Fung-wong bu yıl görülen 21. fırtına olarak kayda geçti.