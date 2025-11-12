Haberler

Filipinler'de Tayfunların Ardından Can Kaybı 259'a Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'de son iki haftada etkili olan Kalmaegi ve Fung-wong tayfunları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a ulaşırken, milyonlarca insan yerinden oldu. Tayfunlar, büyük çaplı sel, toprak kaymaları ve altyapı tahribatına yol açtı.

MANİLA, 12 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'de son 2 haftada arka arkaya yaşanan ve ülke genelinde etkili olan şiddetli Kalmaegi ve Fung-wong tayfunlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a yükselirken, milyonlarca insan da yerlerinden oldu.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi, çarşamba günü yaptığı açıklamada pazar günü Luzon Adası'nda karaya çıkan ve adanın orta-kuzey kesimlerinde etkili olan Fung-wong süper tayfununun, zayıflamadan önce en az 27 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığını belirtti. Fung-wong nedeniyle 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Konseyin yaptığı başka bir açıklamada 4 Kasım'da karaya ulaşan Kalmaegi Tayfunu'nun ülkenin orta kesimlerinde büyük çaplı sel ve toprak kaymalarına neden olduğu ifade edildi. Konsey, Kalmaegi'nin 232 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığını, 112 kişidense haber alınamadığını ifade etti. Ayrıca 500'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Can kayıplarının büyük bölümünün, 30 Eylül'de 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından toparlanmaya çalışan Cebu eyaletinde kaydedildiği belirtildi.

Milyonlarca insanı yerinden eden Kalmaegi ve Fung-wong'un, evler, tarım alanları ve yollar ve köprüler de dahil olmak üzere kilit öneme sahip altyapıyı tahrip ettiği bildirildi.

Yılda ortalama 20 tropik fırtınanın görüldüğü Filipinler'de Fung-wong bu yıl görülen 21. fırtına olarak kayda geçti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü

5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü
Cezaevinden serbest bırakılan Ahmet Özer'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Cezaevi çıkışındaki ilk açıklamasında Bahçeli'ye teşekkür etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.