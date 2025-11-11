Filipinler'de Tayfunlar Can Kayıplarını Artırdı

Haberler

Filipinler'de son iki haftada yaşanan Kalmaegi ve Fung-wong tayfunları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 250'ye yükseldi. Milyonlarca insan yerlerinden olurken, altyapıda büyük hasar meydana geldi.

MANİLA, 11 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'de son 2 haftada arka arkaya yaşanan Kalmaegi ve Fung-wong tayfunlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 250'ye yükselirken, milyonlarca insan da yerlerinden oldu.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi salı günü yaptığı açıklamada 4 Kasım'da karaya ulaşan Kalmaegi Tayfunu'nun ülkenin orta kesimlerinde büyük çaplı sel ve toprak kaymalarına neden olduğunu belirtti. Konsey, Kalmaegi'nin 232 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığını, 112 kişidense haber alınamadığını ifade etti.

Ayrıca can kayıplarının büyük bölümünün, 30 Eylül'de 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından toparlanmaya çalışan Cebu eyaletinde kaydedildiği belirtildi.

Sivil Savunma Ofisi de aynı gün yaptığı açıklamada, pazar günü Luzon Adası'nı vuran Fung-wong Süper Tayfunu nedeniyle en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Milyonlarca insanı yerinden eden Kalmaegi ve Fung-wong'un, evler, tarım alanları ve yollar ve köprüler de dahil olmak üzere kilit öneme sahip altyapıyı tahrip ettiği bildirildi.

Yılda ortalama 20 tropik fırtınanın görüldüğü Filipinler'de Fung-wong bu yıl görülen 21. fırtına olarak kayda geçti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
