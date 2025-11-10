Haberler

Filipinler'de Tayfun Sel ve Toprak Kaymaları: 8 Ölü, 1.4 Milyon Tahliye

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fung-wong (Uwan) Tayfunu'nun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 8 kişi hayatını kaybetti, 1.4 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Hükümet, kurtarma ve yardım çalışmalarını hızlandırdı.

Filipinler'i etkisi altına alan Fung-wong (Uwan) Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 8 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 400 binden fazla kişi tahliye edildi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Sivil Savunma Bürosu (OCD), dün "süper tayfun" kategorisine ulaşan Fung-wong'un zayıflayarak Güney Çin Denizi'ne doğru ilerlediğini açıkladı.

Açıklamada, tayfunun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

1 milyon 400 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği belirtilen açıklamada, kuzeydeki 130'dan fazla köyün sular altında kaldığı, halkın çatılara sığındığı ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin kurtarma ve yardım çalışmalarına hız verdiği vurgulandı.

OCD yetkilisi Bernardo Rafaelito Alejandro, Tayvan'a doğru ilerlemesi beklenen tayfunun etkisinin geçtiğini ancak yağışların bazı bölgeler için hala tehlike teşkil ettiğini söyledi.

Malezya Meteoroloji Dairesi (MetMalaysia) ise tayfunun batı-kuzeybatı yönünde saatte 30 kilometre hızla ilerlediğini belirterek, ülkenin bazı bölgeleri için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 224 kişi hayatını kaybetmiş, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım'da tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu"nun ilan edildiğini bildirmişti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.