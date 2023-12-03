Filipinler'de Spor Salonunda Patlama: 4 Ölü, 50 Yaralı

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Devlet Üniversitesi spor salonunda pazar ayini sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Ülkede güvenlik tedbirleri artırıldı ve soruşturma devam ediyor.

Filipinler'de pazar ayini için toplanan Hristiyanların bulunduğu Mindanao Devlet Üniversitesindeki spor salonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Filipinler'in güneyinde Mindanao Adası'nda bulunan Marawi kentindeki Mindanao Devlet Üniversitesi spor salonunda pazar ayini esnasında patlama meydana geldi.

Bölgedeki ordu yetkilileri, patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralanan 50 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Ülkede güvenlik tedbirlerinin artırıldığı ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, X sosyal medya platformundan patlamayı şiddetle kınayarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Savunma Bakanı Gilberto Teodoro da, "patlamanın yabancı unsurlar tarafından başlatıldığına dair göstergeler" olduğuna işaret etti.

Mindanao Devlet Üniversitesi ise patlama nedeniyle başka bir duyuruya kadar derslerin yapılmayacağını açıkladı.