Filipinler'de Şiddetli Yağışlar 200 Bin Kişiyi Etkiledi
Filipinler'in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletinde meydana gelen seller, yaklaşık 200 bin kişiyi olumsuz etkiledi. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu, hava koşullarının devam ettiğini ve Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde de etkilerinin sürebileceğini bildirdi.
Filipinler'de şiddetli yağış sonucu ülkenin güneyinde meydana gelen sellerden, Maguindanao del Sur eyaletinde yaklaşık 200 bin kişi etkilendi.
Manila Bulletin gazetesinin haberine göre, Filipinler'in güneyinde olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), Maguindanao del Sur eyaletinde 200 bine yakın kişinin sellerden olumsuz etkilendiğini açıkladı.
Şiddetli yağışların su yollarını ve nehirleri etkileyebileceği uyarısında bulunan yetkililer, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde (BARMM) de olumsuz hava koşullarının görülebileceğini kaydetti.
GMA News'un haberine göre seller, Mindanao Adası'ndaki Davao kentinde de yaklaşık 100 haneyi etkiledi.