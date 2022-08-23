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Filipinler'de şiddetli fırtına yüzünden okullar tekrar kapatıldı

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Filipinler'de şiddetli fırtına yüzünden okullar tekrar kapatıldı

Filipinler'de etkili olan şiddetli fırtına yüzünden başkent Manila ve çevre illerdeki okullar tekrar kapatıldı.

Filipinler'de etkili olan şiddetli fırtına yüzünden başkent Manila ve çevre illerdeki okullar tekrar kapatıldı.

Isabela eyaletindeki Maconacon kasabasında başlayan tropik fırtına, en az iki kişinin yaralanmasına ve Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un önlem olarak başkent bölgesi ile 6 ilde okulları ve devlet dairelerini kapatmasına neden oldu.

Basın sözcüsü Trixie Cruz-Angeles, "Şiddetli yağış, halk için olası tehlikeler oluşturuyor." dedi.

Afet müdahale yetkilileri, Cagayan bölgesinde devrilen ağaçlar nedeniyle iki kişinin yaralandığını, bölgede ve çevre illerde 500'den fazla kişinin ani sel, heyelan ve gelgit tehdidiyle tahliye edildiğini bildirdi.

Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır ara verilen yüz yüze eğitime, dün yeniden başlanmıştı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Ferdinand Marcos Filipinler Fırtına Güncel Haberler

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