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Filipinler'de Selden Ölenlerin Sayısı 44'e Yükseldi

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Filipinler'de Selden Ölenlerin Sayısı 44'e Yükseldi

MANİLA, 30 Aralık (Xinhua) -- Filipinler'de hükümetin afet idaresinin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, ülkede bir değişim hattının tetiklediği şiddetli yağış ve sellerden ölenlerin sayısı 44'e yükseldi.

MANİLA, 30 Aralık (Xinhua) -- Filipinler'de hükümetin afet idaresinin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, ülkede bir değişim hattının tetiklediği şiddetli yağış ve sellerden ölenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nin (NDRRMC) güncellenmiş raporuna göre en az 28 kişi hala kayıp.

NDRRMC, Filipinler'in güneyinde 35, ana Luzon Adası'ndaki Bicol bölgesinde 6 ve ülkenin iç kesimlerinde ise 3 can kaybını kayıt altına aldı.

Güneydoğu Asya ülkesinde sel, hükümeti dokuz bölgede 500.000'den fazla insanı taşımak zorunda bıraktı.

Filipinler, esas olarak Pasifik Ateş Çemberi ve Pasifik tayfun kuşağındaki konumu nedeniyle, küresel olarak afete en açık ülkelerden biri. Ülkede, bazıları yoğun ve yıkıcı olmak üzere yılda ortalama 20 tayfun yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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