Filipinler'de Sel Önleme Projeleri Üzerine Yolsuzluk Soruşturması

Filipinler'in Bulacan eyaletinde seli önleme amacıyla yürütülen projelerle ilgili yolsuzluk soruşturması kapsamında 26 kişi ve şirkete ait 135 banka hesabının dondurulduğu bildirildi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi (AMLC) İcra Direktörü Matthew David, düzenlenen basın toplantısında, Bulacan'daki sel kontrol projelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki gelişmeleri aktardı.

David, yolsuzluk ve kara para aklamayla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Kamu İşleri ve Otoyollar Bakanlığı'nda (DPWH) daha önceden görev yapmış ya da halihazırda görev yapan kamu personeli ile müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 26 kişi ve şirkete ait 135 banka hesabının en az 30 gün süreyle dondurulduğunu açıkladı.

???????Bankalara, hesaplarda kalan meblağları 24 saat içinde AMLC'ye bildirme talimatı verildiğini belirten David, bu varlıklara el konulması ve kara para aklama davası açılması için ek adımlar atacaklarını duyurdu.