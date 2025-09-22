Filipinler'de Rüşvet İddiaları ve Protestolar: 216 Gözaltı

Filipinler'de milletvekilleri, kamu görevlileri ve iş insanlarının, ülkedeki sel kontrol projelerinden yüksek miktarda rüşvet aldığı iddialarını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde, 216 kişi gözaltına alındı.

Manila Times gazetesinin haberine göre, Filipinler İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, başkent Manila ve ülkenin diğer bölgelerinde düzenlenen protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, göstericilerden aralarında çocukların da bulunduğu 216 kişinin, "araç yakmak, taş ve molotof kokteyli atmak ve yakındaki bir moteli yağmalamak suçlarından" gözaltına alındığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Jonvic Remulla'nın gösterilere ilişkin verdiği bir röportajda, ülkesindeki protestoları Nepal ve Endonezya'daki gösterilere benzeterek, polise molotof kokteyli attığını belirttiği kişilerin "öldürmeye kasıt" ile suçlanabileceğini belirtti.

Remulla, gösteriler esnasında polisin ateşli silah kullanmadığını da sözlerine ekledi.

Filipinler'de yolsuzluk skandalı

Filipinler'de sel kontrol projelerine son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarıldı.

Hükümet, sele maruz kalan bazı bölgelerdeki son denetimlerde projelerin standartlara uygunluğunu ya da yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Bu süreçte çok sayıda milletvekili, senatör, inşaat şirketi ve kamu çalışanı mühendisler, gösterişli yaşam tarzlarını büyük rüşvetlerle sağlamakla suçlanıyor.