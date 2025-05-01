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Filipinler'de Otobüs Kazası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'de Otobüs Kazası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti
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Filipinler'in Tarlac eyaletinde bir yolcu otobüsünün otoyol gişesindeki araçlara çarpması sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, kazada çok sayıda yaralının da olduğu bildirildi. Otobüs şoförünün kazadan önce uyuyakaldığı belirtildi.

Filipinler'de yolcu otobüsünün gişedeki araçlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

Yerel polis yetkilileri, bir yolcu otobüsünün Filipinler'in Tarlac eyaletinde bir otoyol gişesinde sıraya dizilmiş araçlara çarpması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin öldüğünü bildirdi.

Kazanın trafiğin yoğun olduğu bir zamanda meydana geldiğini aktaran yetkililer, kazada çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Tarlac polis şefi Romel Santos, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralılar arasında bulunan otobüs şoförünün gözaltına alındığını ve müfettişlere kazadan kısa bir süre önce uyuyakaldığını söylediğini belirtti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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