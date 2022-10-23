Filipinler'de öğrenciler, üniversite sınavına 'kopya engelleyici şapkalarla' girdi

Filipinler'de öğrenciler, üniversiteye giriş sınavına kendi yaptıkları "kopya engelleyici şapkalarla" girdi.

Filipinler'de öğrenciler, üniversiteye giriş sınavına kendi yaptıkları "kopya engelleyici şapkalarla" girdi.

BBC'nin haberine göre, Legazpi kentindeki bir kolejdeki öğrencilerden, başkalarının kağıtlarına bakmalarını engelleyecek bir başlık takmaları istendi.

Sınavdaki öğrencilerden bazıları karton, yumurta kutusu ve kağıtlardan yaptıkları çeşitli şekillerdeki şapka, dürbün ve yanlara bakmayı engelleyen gözlüklerle bazıları ise motosiklet kasketiyle sınava girdi.

Öğrenciler, sınav boyunca kendi yaptıkları "kopya engelleyici şapkaları" takarken öğrencilerin görüntüleri viral oldu.

BBC'ye konuşan eğitimciler ise fikrin, sınavda kopya çekilmesini engellemek için "eğlenceli bir yol" aramaları sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Bicol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Mary Joy Mandane-Ortiz, fikrin denendiğini ve "gerçekten etkili" olduğunu söyledi.

"Kopya engelleyici şapka" fikrinin ilk olarak 2013'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta denendiği kaydediliyor.