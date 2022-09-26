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Filipinler'de Noru Tayfunu'nda görevli kurtarma ekibinden 5 kişi öldü

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Filipinler'de Noru Tayfunu'nda görevli kurtarma ekibinden 5 kişi öldü

Filipinler'in kuzeyinde etkili olan Noru Tayfunu nedeniyle Bulacan eyaletinde görevli arama kurtarma ekibinden 5 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'in kuzeyinde etkili olan Noru Tayfunu nedeniyle Bulacan eyaletinde görevli arama kurtarma ekibinden 5 kişi hayatını kaybetti.

Filipinli yetkililer, Noru Tayfunu'nun gece saatlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki Quezon bölgesini vurduğunu açıkladı.

Bulacan Valisi Daniel Fernando, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Noru Tayfunu'nun bölgede neden olduğu sel sırasında mahsur kalanlar olduğunu söyledi.

Fernando, mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin botlarla çalışırken üzerlerine duvar yıkıldığını ifade etti.

Bunun üzerine sele kapılan görevlilerden 5'inin hayatını kaybettiğini belirten Fernando, felaket sırasında halka yardım etmeye çalışan kahramanların ölümünün çok üzücü olduğunu dile getirdi.

Yetkililer, tayfunun hızının 140 ila 170 kilometre olduğu bilgisini verdi.

Bu arada, ülkenin kuzeydoğusundaki Quezon bölgesinde sel ve heyelan riski olan bölgelerden tahliye edilenlerin sayısı 17 bini geçti.

Başkent Manila ve çevresindeki bölgelerden en az 3 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yerel adı "Karding" olan tayfununun yol açtığı kazalar nedeniyle yaralananlar da oldu.

Afet nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı, eğitim ve iş hayatına ara verildi.

Noru Tayfunu'nun dün 195 kilometreden 240 kilometreye varan hızlara ulaşması üzerine bölgedeki binlerce kişi tahliye edilmişti.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun yaşandığı Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu'nda 6 binden fazla kişi ölmüş, ülkede büyük yıkım olmuştu.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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