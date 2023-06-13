Filipinler'de Mayon Yanardağı Uyarısı

MANİLA, 13 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in Albay eyaletinde bulunan Mayon yanardağı, 12 Haziran 2023.

Filipinler'in önde gelen yanardağ uzmanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Albay eyaletinde bulunan ve ülkedeki en aktif yanardağlardan biri olan Mayon yanardağının eteklerinde yaşayan binlerce kişinin, "birkaç ay" sürebilecek uzun bir patlamaya hazırlandığını söyledi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)