Filipinler'de Maden Köyünde Toprak Kayması: 9 Ölü

ÇEKİM TARİHİ: 18 Ocak 2024

1. Maden köyünden çeşitli görüntüler (John Laurito'nun izniyle)

2. Davao bölgesinde çöken bir köprünün çeşitli görüntüleri (Crizelle Anne Santos Benitez'in izniyle)

3. Davao Oriental eyaletindeki kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler (Davao Oriental eyalet yönetiminin izniyle)

Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde bulunan bir maden köyünde meydana gelen toprak kaymasında en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Salı günü başlayan şiddetli sağanak yağışların devam etmesi nedeniyle çamurlu toprağın çökmesinden endişe eden yetkililer arama kurtarma çalışmalarını durdurmak zorunda kalmıştı. Arama kurtarma çalışmaları Cuma günü yeniden başladı.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi, Mindanao adasındaki Davao bölgesinde bulunan 4 eyalette şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel ve toprak kaymalarından yaklaşık 70.000'den fazla aileden oluşan 270.000'i aşkın kişinin etkilendiğini bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Manila'dan bildiriyor. (XHTV)