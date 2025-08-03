Filipinler'de Leptospiroz Vakalarında Artış: Sağlık Bakanlığı Uyarıda Bulundu

MANİLA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler Sağlık Bakanlığı, son haftalarda tropikal siklonlar ve güneybatı musonunun tetiklediği şiddetli yağışlar ve sellerin ardından ülkede görülen leptospiroz vakalarındaki artışa karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Sosyal medyada yapılan açıklamada, "Lütfen leptospirozun ölümle sonuçlanabileceğini aklınızın bir köşesinde tutun. Özellikle sel sularında ilerledikten sonra belirtiler görülmesi halinde harekete geçin ve doktora danışın" ifadesi yer aldı.

Bakanlık, 1 Ocak'tan 19 Temmuz'a kadar ülke genelinde 3.037 leptospiroz vakası kaydetti. Kurum, toplam vakaların 1.114'ünün 8 Haziran'dan sonra, devlet meteoroloji bürosunun yağmur mevsiminin başladığını ilan etmesinden sadece bir hafta sonra kaydedildiğini belirtti.

Leptospiroz, genellikle hayvan idrarıyla kirlenmiş su yoluyla yayılan bakteriyel bir enfeksiyon. Hastalık insanlara enfekte hayvanların idrarı ya da idrarla kirlenmiş bir ortamla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor.

İnsanların kirli sularda yürümek zorunda kaldığı sel felaketlerinden sonra vakalarda artış görülebiliyor.