Filipinler'de Leptospiroz Vakalarında Artış: Sağlık Bakanlığı Uyarıda Bulundu

Filipinler'de Leptospiroz Vakalarında Artış: Sağlık Bakanlığı Uyarıda Bulundu
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Filipinler Sağlık Bakanlığı, tropikal siklonlar ve muson yağışlarının neden olduğu sel sonrası leptospiroz vakalarındaki artışa dikkat çekti. Vatandaşlar, özellikle sel sularında bulunan su ile temas ettikten sonra belirtiler görmeleri durumunda doktora başvurmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

MANİLA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler Sağlık Bakanlığı, son haftalarda tropikal siklonlar ve güneybatı musonunun tetiklediği şiddetli yağışlar ve sellerin ardından ülkede görülen leptospiroz vakalarındaki artışa karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Sosyal medyada yapılan açıklamada, "Lütfen leptospirozun ölümle sonuçlanabileceğini aklınızın bir köşesinde tutun. Özellikle sel sularında ilerledikten sonra belirtiler görülmesi halinde harekete geçin ve doktora danışın" ifadesi yer aldı.

Bakanlık, 1 Ocak'tan 19 Temmuz'a kadar ülke genelinde 3.037 leptospiroz vakası kaydetti. Kurum, toplam vakaların 1.114'ünün 8 Haziran'dan sonra, devlet meteoroloji bürosunun yağmur mevsiminin başladığını ilan etmesinden sadece bir hafta sonra kaydedildiğini belirtti.

Leptospiroz, genellikle hayvan idrarıyla kirlenmiş su yoluyla yayılan bakteriyel bir enfeksiyon. Hastalık insanlara enfekte hayvanların idrarı ya da idrarla kirlenmiş bir ortamla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor.

İnsanların kirli sularda yürümek zorunda kaldığı sel felaketlerinden sonra vakalarda artış görülebiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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