Filipinler'de kaybolduktan 43 gün sonra bulunan uçaktaki 6 kişinin cesedine ulaşıldı Güncel Haberler Filipinler'de kaybolduktan 43 gün sonra yeri tespit edilen uçaktaki 6 kişinin cesedine ulaşıldı. Filipinler'de kaybolduktan 43 gün sonra yeri tespit edilen uçaktaki 6 kişinin cesedine ulaşıldı. Ülkenin Isabela bölgesindeki Cauayan'dan, aynı bölgedeki Maconacon'a gitmek üzere 24 Ocak'ta havalanan ancak bir daha haber alınamayan uçağı bulmaya yönelik çalışmalar, arama köpekleriyle sürdü. Çalışmalarda 43 gün önce kaybolan tek motorlu "Cessna 206" tipi uçağın enkazı dağlık alanda tespit edilirken, bir pilot ve beş yolcunun cesedi bulundu. Isabela Afet Müdahale Ofisi yetkilileri, arama çalışmalarının olumsuz hava koşulları ve bölgenin dağlık yapısı nedeniyle haftalarca sürdüğünü söyledi. Filipinler'de 1 Mart'ta içindeki 5 kişiyle kaybolan tıbbi helikopter ise hala bulunamadı. Kaynak: AA / Güncel Filipinler Güncel Haberler

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