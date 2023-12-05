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Filipinler'de Kaybolan Uçağın Enkazına Ulaşıldı

5 Aralık 2023 11:40 Son Güncelleme: 11:41 Abone Ol

Filipinler'de geçen hafta kaybolan uçağın enkazına, beş gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı. Uçakta bulunan pilot ve yolcu için arama çalışmaları devam ediyor.