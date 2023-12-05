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Filipinler'de Kaybolan Uçağın Enkazına Ulaşıldı

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Filipinler'de geçen hafta kaybolan uçağın enkazına, beş gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı. Uçakta bulunan pilot ve yolcu için arama çalışmaları devam ediyor.

Filipinler'de geçen hafta kaybolan uçağın enkazına, beş gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Rappler.com haber sitesine göre, ülkenin doğusundaki Isabela eyaleti yetkilileri, 30 Kasım'da kaybolan Filipinler Hava Kuvvetlerine ait "Piper PA-32-300" tipi küçük uçağın enkazına San Mariano'da ulaşıldığını açıkladı.

Yetkililer, uçakta bulunan pilot ve yolcu için arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Cauayan Havalimanından 30 Kasım'da havalanan uçak bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

Uçağı bulmak amacıyla havadan yapılan arama çalışmalarında, 1 Aralık'tan bu yana olumsuz hava koşulları nedeniyle aksamalar yaşanıyordu.

Kaynak: AA / Güncel

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