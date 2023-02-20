Filipinler'de Kaybolan Uçağın Enkazı Volkan Yakınlarında Görüntülendi

Filipinler'de Cumartesi sabahı başkent Manila'nın güneydoğusundaki Albay vilayetinde kaybolan küçük uçağın enkazı, askeri bir helikopter tarafından bölgedeki bir volkan yakınında görüntülendi.

Filipinler'de Cumartesi sabahı başkent Manila'nın güneydoğusundaki Albay vilayetinde kaybolan küçük uçağın enkazı, askeri bir helikopter tarafından bölgedeki bir volkan yakınında görüntülendi.

Camalig kasabası bilgi ofisi yetkilisi Tim Florece yerel bir radyoya Pazar günü verdiği demeçte askeri helikopterin, Luzon adasının Albay vilayetinde 2.460 metre yüksekliğindeki külah şekilli Mayon Volkanı'nın kraterine 2 kilometreden daha yakın bir mesafede uçağın kuyruğunu tespit ettiğini söyledi.

Cessna 340A tipi uçak, Cumartesi günü Daraga kasabasındaki Bicol Uluslararası Havalimanı'dan Manila'ya gitmek için havalandıktan üç dakika sonra düşmüştü. Pilot, bir mürettebat ve iki Avustralyalı yolcu olmak üzere uçakta dört kişi bulunuyordu.

Yaptığı yazılı açıklamada bilgiyi doğrulayan Camalig kasabası belediye başkanı Caloy Baldo, "Cessna 340A'nın enkazının, kaybolmasından itibaren 32 saati aşan bir sürede nihayet bulunduğunu" söyledi.

Öte yandan pilot, mürettebat ve Avustralyalı iki yolcunun "henüz bulunamadığını" kaydeden Baldo, "Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye ekledi.

Baldo, "Yetkililer şu anda kazaya yol açan faktörleri belirlemek üzere enkaz alanını inceliyor" dedi.

Volkanın 2. seviye alarm durumunda olduğu belirtiliyor. Buna göre her an volkan patlaması yaşanabilir, kaya düşebilir ya da toprak kaymaları görülebilir. 2. seviye alarmda insanların volkana altı kilometrelik uzaklıktaki bölgeye girmesine ve uçakların volkana yakın uçmalarına izin verilmiyor.

Baldo, kurtarma ekibinin, kurtarma çalışmaları sırasında ekibin güvenliğini sağlamak için Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü ile koordinasyon halinde olduğunu söyledi.

Albay'da meydana gelen Cessna kazası, yaklaşık bir ayda meydana gelen ikinci kaza.

24 Ocak günü öğleden sonra meydana gelen önceki kazada ise, pilot ve beş yolcudan oluşan altı kişinin bulunduğu bir Cessna uçağı, Filipinler'in kuzeyindeki Isabela vilayetinde havalandıktan sonra kaybolmuştu. Uçağın enkazı hala bulunamadı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Manila'dan bildiriyor. (XHTV)