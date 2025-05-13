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Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda Patlama Yaşandı

Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda Patlama Yaşandı
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Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda yerel saatle 02.55'te meydana gelen patlama, 5 dakika sürdü ve yanardağdan 3 kilometre yüksekliğe kül püskürdü. Bölgedeki 3. seviye alarm durumu sürüyor.

Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama yaşandı.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 02.55'te faaliyete geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, patlamanın 5 dakika sürdüğü ve patlama sırasında yanardağdan yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürdüğü ifade edildi.

Patlama sırasında, yanardağın güney yamaçlarında 2 kilometrelik mesafe içinde sıcak gaz ve volkanik maddelerden oluşan akıntılar görüldü.

Patlama sonrası bölgede halen 3. seviye alarm durumunun devam ettiği kaydedildi.

Phivolcs, yanardağa yakın yerleşim birimlerinin tahliye edilmiş olması gerektiğini hatırlatarak, akıntılar, kaya parçaları ve kül yağışı gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
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