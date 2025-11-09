Haberler

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nun Yol Açtığı Felakette Ölü Sayısı 224'e Yükseldi

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu, 224 kişinin hayatını kaybetmesine ve 3 milyondan fazla insanın etkilenmesine neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, 'süper tayfun' kategorisine giren Fung-wong'un etkileri de başlamış durumda.

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle ölü sayısının 224'e yükseldiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kalmaegi (Tino) Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 224'e yükseldiği, kayıp 109 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Tayfundan 3 milyonu aşkın kişinin olumsuz etkilendiği kaydedilen açıklamada, 74 binden fazla binanın hasar aldığı ifade edildi.

Filipinler, Kalmaegi'nin ardından süper tayfunla karşı karşıya

Filipinler Meteoroloji Bürosundan (PAGASA) yapılan açıklamada da "süper tayfuna" dönüşen Fung-wong'un (Uwan), ülkenin kuzeydoğu kıyılarında etkisini göstermeye başladığı aktarıldı.

Hızı saatte 185 kilometreye ulaşan süper tayfun Fung-wong nedeniyle 11 bölgede yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kuzeyde tayfunun vurması beklenen bölgelerde yetkililer yarın ve 11 Kasım'da okulları ve çoğu kamu kurumunu önceden kapatma kararı aldı.

Ayrıca 325 yurt içi ve 61 uluslararası uçuş iptal edilirken, yetkililer fırtına nedeniyle dalga boyunun 3 metreyi aşabileceği konusunda uyardı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım'da, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda, tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
