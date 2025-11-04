Haberler

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'ndan dolayı 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu, Filipinler'de şiddetli rüzgar ve sel etkisi yaratarak 2 kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer, sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar için yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, tayfun nedeniyle ani selin yaşandığı Güney Leyte bölgesinde 1 kişinin boğularak, Bohol bölgesinde 1 kişinin de şiddetli rüzgarın etkisiyle düşen ağacın çarpmasıyla hayatını kaybettiğini belirtildi.

Filipinler Kızıl Haçın Genel Sekreteri Gwendolyn Pang, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Mandaue ve Cebu şehirlerinde yaşanan selde, su seviyesinin insanların boyuna ulaştığını ve vatandaşların çatılarda mahsur kaldığını ifade etti.

Kalmaegi Tayfunu nedeniyle kıyı bölgelerinde yaşayan 70 binden fazla kişi, dün ordunun yardımıyla güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Ülkeyi Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
