Filipinler'de Güzeller Geçidi QUEZON CİTY, 24 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'in Quezon kentinde 2022 Filipinler Güzeli'ni (Binibining Pilipinas) seçmek için düzenlenen yarışmada Büyük Güzeller Geçidi'ne katılan yarışmacılar görülüyor. QUEZON CİTY, 24 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'in Quezon kentinde 2022 Filipinler Güzeli'ni (Binibining Pilipinas) seçmek için düzenlenen yarışmada Büyük Güzeller Geçidi'ne katılan yarışmacılar görülüyor. Binibining Pilipinas 2022 güzeller geçidi törenine toplam 40 yarışmacı katılıyor. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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