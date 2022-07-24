Filipinler'de Güzeller Geçidi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filipinler'de Güzeller Geçidi

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Filipinler'de Güzeller Geçidi

QUEZON CİTY, 24 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'in Quezon kentinde 2022 Filipinler Güzeli'ni (Binibining Pilipinas) seçmek için düzenlenen yarışmada Büyük Güzeller Geçidi'ne katılan yarışmacılar görülüyor.

QUEZON CİTY, 24 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'in Quezon kentinde 2022 Filipinler Güzeli'ni (Binibining Pilipinas) seçmek için düzenlenen yarışmada Büyük Güzeller Geçidi'ne katılan yarışmacılar görülüyor. Binibining Pilipinas 2022 güzeller geçidi törenine toplam 40 yarışmacı katılıyor. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title