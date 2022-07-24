Filipinler'de Güzeller Geçidi
Xinhua - Güncel
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QUEZON CİTY, 24 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'in Quezon kentinde 2022 Filipinler Güzeli'ni (Binibining Pilipinas) seçmek için düzenlenen yarışmada Büyük Güzeller Geçidi'ne katılan yarışmacılar görülüyor.
QUEZON CİTY, 24 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'in Quezon kentinde 2022 Filipinler Güzeli'ni (Binibining Pilipinas) seçmek için düzenlenen yarışmada Büyük Güzeller Geçidi'ne katılan yarışmacılar görülüyor. Binibining Pilipinas 2022 güzeller geçidi törenine toplam 40 yarışmacı katılıyor. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)
Xinhua / Güncel