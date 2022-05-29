Filipinler'de gemi kazasında mürettebattan 8 kişi kayboldu - Haberler

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Filipinler'de gemi kazasında mürettebattan 8 kişi kayboldu

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Filipinler'de gemi kazasında mürettebattan 8 kişi kayboldu

Filipinler'de bir balıkçı gemisi, Palawan eyaleti açıklarında bir kargo gemisiyle çarpışması sonucu battı.

Filipinler'de bir balıkçı gemisi, Palawan eyaleti açıklarında bir kargo gemisiyle çarpışması sonucu battı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, batan balıkçı gemisinin mürettebatından 8 kişi kayboldu.

Filipinler Sahil Güvenlik kurtarma ekiplerinin kayıp kişileri arama çalmalarına devam ettiği bildirildi.

Balıkçı gemisindeki 21 kişilik mürettebattan 13 kişinin kurtarıldığı, Filipinler'in merkezine giden kargo gemisinin ise zarar görmediği belirtildi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Filipinler Güncel Haberler

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