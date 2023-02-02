Filipinler'de Gecekondu Mahallesi Küle Döndü
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QUEZON, 2 Şubat (Xinhua) -- Filipinler Yangından Korunma Bürosu'na göre Çarşamba günü öğleden sonra başkent Manila'nın kuzeydoğusunda yer alan Quezon kentinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında yüzlerce aile evsiz kaldı.
QUEZON, 2 Şubat (Xinhua) -- Filipinler Yangından Korunma Bürosu'na göre Çarşamba günü öğleden sonra başkent Manila'nın kuzeydoğusunda yer alan Quezon kentinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında yüzlerce aile evsiz kaldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel