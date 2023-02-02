Filipinler'de Gecekondu Mahallesi Küle Döndü Güncel Haberler QUEZON, 2 Şubat (Xinhua) -- Filipinler Yangından Korunma Bürosu'na göre Çarşamba günü öğleden sonra başkent Manila'nın kuzeydoğusunda yer alan Quezon kentinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında yüzlerce aile evsiz kaldı. Havadan çekilen fotoğrafta, Filipinler'in Quezon kentinde bir gecekondu bölgesinde çıkan yangının ardından küle dönen evler görülüyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) QUEZON, 2 Şubat (Xinhua) -- Filipinler Yangından Korunma Bürosu'na göre Çarşamba günü öğleden sonra başkent Manila'nın kuzeydoğusunda yer alan Quezon kentinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında yüzlerce aile evsiz kaldı. Filipinler'in Quezon kentinde bir gecekondu bölgesinde çıkan yangının ardından yanan evinin enkazında oturan bir çocuk, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Filipinler'in Quezon kentinde bir gecekondu bölgesinde çıkan yangının ardından küle dönen evler görülüyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) Filipinler'in Quezon kentinde bir gecekondu bölgesinde çıkan yangının ardından küle dönen evlerin enkazı altında kalan eşyalarını arayan bölge sakinleri, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Filipinler evsiz Güncel Haberler

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