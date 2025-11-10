Haberler

Filipinler'de Fung-wong Tayfunu'nun Yol Açtığı Felaket: 2 Ölü, 1.4 Milyon Kişi Tahliye Edildi

Güncelleme:
Filipinler'i etkisi altına alan Fung-wong (Uwan) Tayfunu, sel ve toprak kaymalarına neden olarak 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1.4 milyon kişinin tahliye edilmesine yol açtı. Hükümet, kurtarma çalışmalarına hız verdi.

Filipinler'i etkisi altına alan Fung-wong (Uwan) Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon 400 binden fazla kişi tahliye edildi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Sivil Savunma Bürosu (OCD), dün "süper tayfun" kategorisine ulaşan Fung-wong'un zayıflayarak Güney Çin Denizi'ne doğru ilerlediğini açıkladı.

Açıklamada, tayfunun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

1 milyon 400 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği belirtilen açıklamada, kuzeydeki 130'dan fazla köyün sular altında kaldığı, halkın çatılara sığındığı ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin kurtarma ve yardım çalışmalarına hız verdiği vurgulandı.

Meteoroloji yetkilileri, tayfunun Tayvan'a doğru ilerlemesinin beklendiğini açıkladı.

Malezya Meteoroloji Dairesi (MetMalaysia) ise tayfunun batı-kuzeybatı yönünde saatte 30 kilometre hızla ilerlediğini belirterek ülkenin bazı bölgeleri için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 224 kişi hayatını kaybetmiş, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım'da tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu"nun ilan edildiğini bildirmişti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
