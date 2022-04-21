Filipinler'de Fırtınada Can Kaybı 224'e, Kayıp Sayısı 147'ye Yükseldi

MANİLA, 21 Nisan (Xinhua) -- Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi Perşembe günü yaptığı açıklamayla Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 224'e yükseldiğini duyurdu. Afetlerden etkilenen bölgelerden gelen raporları toplayan kurum, 147 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Kurum, Filippinler'in iç kesimlerinde 221, güney kesimlerindeyse 3 can kaybının olduğunu söyledi. Megi fırtınası, 10 Nisan'da karaya çıkmasından önce ve daha sonra sonra Filipinler'in orta ve güney kesimlerine yağmur bıraktı ve Leyte eyaletinde birçok bölgenin sular altında kalmasına ve bazı köylerde toprak kaymalarına neden oldu.

Filipinler'in orta kesimleri, tayfun koridorunda yer alıyor ve tayfunların ülkeye ilk giriş kapısını oluşturuyor. Yağmur sezonunda, özellikle de tayfunların etkisi altına girdiğinde tüm Filipinler'de toprak kaymaları ve ani seller yaygın olarak görülüyor. Filipinler, temel olarak Pasifik Ateş Çemberi ve Pasifik tayfun kuşağındaki konumu nedeniyle dünyada afetlere en çok maruz kalan ülkelerden biri. Bu takımada ülkesi, her yıl bazıları şiddetli ve yıkıcı olan ortalama 20 tayfunla mücadele ediyor. Megi, bu yıl Güneydoğu Asya'daki bu ülkeyi vuran ilk fırtına oldu.

Xinhua / Güncel